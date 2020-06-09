ايطاليا: 79 وفاة جديدة بكورونا والاجمالي يتجاوز 34 ألفا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلنت السلطات الايطالية مساء اليوم االثلاثاء أنها سجلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 79 حالة وفاة جديدة جراء وباء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع اجمالي الوفيات في ايطاليا إلى 34 ألفا و43.

أما العدد التراكمي للذين اصيبوا بالفيروس، بمن فيهم الموتى والمتعافون والحالات الحالية النشطة منذ تفشي الوباء، بعد تسجيل 283 حالة جديدة، يرتفع اليوم الى 235 ألفا و561

وانخفضت الاصابات بمقدار 1858 مقارنة بالأمس، ليتراجع اجمالي الحالات الايجابية النشطة المؤكدة الى 32 ألفا و872

وأشارت البيانات الى أن العدد الكلي للمتعافين قفز الى 168 ألفا و664، وذلك بعد أن تماثل للشفاء ألفان و62.

وبقي المستشفيات 4 آلاف و581 مريض لا يزالوا يعانون من أعراض (ما يوافق 148 مريض أقل مقارنة بالامس)، منهم 263 بأقسام العناية المركزة (20 أقل عن البيانات المعلنة أمس الاثنين)