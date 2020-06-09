تواصل الارتفاع بعدد المصابين بكورونا في إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أظهرت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية تواصل الارتفاع بعدد الإصابات بفيروس كورونا ما يشكل انتكاسة عن الانخفاض الذي شهده اليوم الماضي.

واعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تشخيص إصابة 148 إسرائيليا ووفاة حالة واحدة نتيجة الاصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة أنه “بلغ عدد مرضى الكورونا في البلاد 18180 بينهم 299 وفيّات. ومن مجمل الإصابات هناك 41 وصفت حالتهم متوسطة و 31 خطيرة و 24 موصولين بجهاز التنفس الإصطناعي، و 15159 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 2722”.