سالفيني يتحدث عن “محكمة نورمبرغ ثانية” لمحاسبة الحزب الشيوعي الصيني على تفشي كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى زعيم حزب الرابطة الايطالي المعارض، ماتيو سالفيني أنه “ربما هناك حاجة الى اقامة محكمة نورمبرغ ثانية”، على حد وصفه، لـ”محاسبة” الحزب الشيوعي الصيني على تفشي فيروس كورونا المستجد، في اشارة الى محاكمات نورمبرغ التاريخية لقادة النازية في ألمانيا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية

وكتب سالفيني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة (تويتر) “بعد المحاكمة التاريخية للنازيين الألمان، استنادًا الى الانباء المتواصلة والمؤكدة، سيكون من الضروري إنشاء ليس فقط لجنة تحقيق، ولكن ربما أيضًا نورنبرغ ثانية للتحقق من أي أخطاء محتملة للنظام الشيوعي الصيني ومعاقبته على المجزرة”، في اشارة الى ضحايا الجائحة على المستوى العالمي.

وأضاف “دراسة جامعة هارفارد التي تحدثت عن مستشفيات مزدحمة في مدينة ووهان منذ أواخر آب/أغسطس الماضي تقوي الشكوك حول سوء نية بكين”، التي أعلنت عن الوباء أواخر العام الماضي. وقال: “موتانا يطالبون بالحقيقة والعدالة”.

وقد وصفت السلطات الصينية بـ”السخيفة” دراسة كلية الطب بجامعة هارفارد والتي تستند على صور التقطتها اقمار صناعية.