المفوضية الأوروبية: الحديث عن إعادة فتح الحدود الخارجية بداية الشهر القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أن إعادة فتح الحدود الخارجية لدول الاتحاد لن يكون ممكناً قبل بداية شهر تموز/يوليو القادم.

وكانت المفوضية قد ناقشت الأمر في اجتماعها الأسبوعي اليوم، حيث من المقرر أن تصدر خطوطاً توجيهية خلال أيام من أجل تأمين إعادة افتتاح متدرجة وجزئية للحدود الخارجية.

وفي هذا الإطار، أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، أن المفوضية ستوصي بإعادة فتح الحدود الأوروبية مع بعض الدول المجاورة والشريكة بناء على معايير محددة ومقاربة مشتركة بين الجميع.

وكانت الدول الأعضاء قد قررت اغلاق حدودها الخارجية والداخلية منتصف آذار/مارس الماضي بسبب تفشي وباء كوفيد 19 في العالم.

في هذا الإطار، أقر الجهاز التنفيذي الأوروبي عدم وجود اتفاق بين العواصم على لائحة البلدان الواجب إعادة فتح الحدود معها.

أما بالنسبة للحدود الداخلية بين الدول الأعضاء ودول منطقة شنغن، فقد تم الاتفاق على إعادة فتحها بحلول 15 الشهر الحالي.

يذكر أن الخطوط التوجيهية التي تصدرها المفوضية لا صفة الزامية قانونية لها، بل تندرج في اطار التوصيات فقط.