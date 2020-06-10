وزير الخارجية الإيطالي: الصراع الليبي امتلك شدة جديدة خطيرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إن “الصراع في ليبيا قد عاد من جديد ليكتسب شدة خطرة، تفاقمت بسبب الدعم الخارجي المتزايد لكلا الجانبين”.

وخلال إحاطة برلمانية عن قضايا الساعة، الأربعاء، أضاف الوزير مايو، أن “على أرض الواقع، كان هناك توازناً جديداً لصالح حكومة طرابلس وتقلص سياسي وعسكري لـ(المشير خليفة) حفتر في بنغازي”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى أن “العمل السياسي والدبلوماسي مستمر من قبل إيطاليا لتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية بالنزاع في ليبيا”، حيث تحدث عن “اتصالات مستمرة مع الجهات الليبية والإقليمية والدولية الرئيسية”.

وذكر دي مايو أن من بين الاتصالات “الأخيرة”، هناك تلك التي أجريت مع “السلطات الليبية ووزراء خارجيات تركيا، تونس، الجزائر، روسيا، الولايات المتحدة ومصر”.