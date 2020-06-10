وزير خارجية إيطاليا: لتكن مهمة إيريني حيادية تحظى بمساهمات أوروبية كافية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إن مهمة (إيريني) البحرية يجب أن تكون “متوازنة وغير متحيزة”، ولهذا السبب تتوقع إيطاليا أن تحظى بـ”مساهمات كافية ومتوازنة من جانب دول الاتحاد الأوروبي”.

وخلال إحاطة برلمانية عن قضايا الساعة، الأربعاء، أضاف الوزير مايو، أن “عملية إيريني يجب أن تهدف إلى تسجيل انتهاكات الحظر الذي ترتكبه جميع الأطراف، وتقديم مساهمة أساسية في احترام الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة ووقف جميع التدخلات التي تغذي الصراع بشكل خطير”.

وذكّر دي مايو بأنه “لذلك، تجد البعثة مرجعها القانوني في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي اعترفت فيها منذ عام 2011 بضرورة مكافحة الاتجار بالأسلحة الموجهة نحو ليبيا، مما ينص على إمكانية تنفيذ عمليات التفتيش على متن السفن، هناك حيث تتوفر أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تحمل الأسلحة من أو إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى أن “الهدف النهائي للبعة هو الحصول على صورة للانتهاكات العديدة التي تحدث في ليبيا، وإسقاط جدار النفاق من خلال سد الفجوة بين الخطاب العام لبعض الفاعلين الإقليميين والدوليين المشاركين في النزاع وسلوكهم الفعلي على أرض الواقع، الذي يخلق عدم الاستقرار في ليبيا ويسبب تدفقات الهجرة”.

وأعلن دي مايو أن إيطاليا “بالإضافة إلى توليها مسؤولية قيادة القوات البحرية في مرحلة إطلاق العملية، أكدت توفير آليات للمكونين البحري والجوي للبعثة، فرقاطة وطائرتين، في انتظار الموافقة على القرار المتعلق بالبعثات الدولية قيد الدراسة من قبل البرلمان”.