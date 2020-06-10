دي مايو بشأن مبادرة مصر حول ليبيا: مؤتمر برلين هو المسار الوحيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو: “ما نزال مقتنعين بأن أي مبادرة لحل الأزمة الليبية، يجب أن تكون شاملة للكل، ومقبولة من جانب جميع الأطراف”، وأن “توضع في إطار عملية برلين”، التي تمثل “السبيل الوحيد للمضي قدمًا”.

وخلال إحاطة برلمانية عن قضايا الساعة، الأربعاء، أضاف الوزير مايو، أنه “لقد رحبنا باستئناف المفاوضات بقيادة بعثة الدعم للأمم المتحدة في ليبيا، حول وقف إطلاق نار دائم، في إطار لجنة (5+5) المشتركة”.

أما فيما يتعلق بـ”المبادرة السياسية التي تسعى إليها مصر والتي قادت في 6 حزيران/يونيو الجاري إلى اتفاق بين اللواء (خليفة) حفتر ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح”، فقد رأى دي مايو، أن “الأمر لا يتعلق باتفاق حقيقي، بل مقترح لطريق يمكن سلكه”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية مشيرا الى أنه “قد تمت أحاطتنا علما بالاتفاق بين حفتر وصالح”.