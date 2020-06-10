وزير خارجية إيطاليا: صفقة بيع فرقاطات لمصر لا تزال قيد التفاوض

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن عملية التقييم السياسي من جانب الحكومة لبيع فرقاطات للقاهرة “لا تزال مستمرة”، رداً على سؤال حول إمدادات عسكرية لمصر.

وخلال إحاطة برلمانية عن قضايا الساعة، الأربعاء، أضاف الوزير مايو، أنه “إن إجراءات التفويض في ختام المفاوضات بشأن فرقاطات (فريم فينكانتييري) لا تزال مستمرة بالإضافة إلى الفحص الفني والقانوني”، وأن “من الواضح أن الحكومة تأخذها بنظر الإعتبار لإجراء تقييم سياسي على مستوى الوفود الحكومية بموجب بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء”.

ولفت رئيس الدبلوماسية الإيطالية، الى أن “قضية مبيعات الأسلحة لمصر تحتاج إلى معالجة، مع مراعاة مجموعتين من التقييمات، كلاهما مهمتان”، وهما “القواعد والحساسية السياسية”، مشددًا على أنه، “وفقًا للقانون 185، تدرس الحكومة طلبات الشركات الإيطالية حالة بحالة، لمنحها الإذن المفاوضات التعاقدية الخاصة بالتوريد ومن ثم التصدير”.

وخلص دي مايو الى القول: “أود أن أؤكد هنا أن مصر لا تزال أحد المحاورين الرئيسيين في منطقة المتوسط​​، وفي سياق ملفات مهمة مثل الصراع في ليبيا، مكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع”، فضلا عن “إدارة تدفقات الهجرة والتعاون في الميدان الطاقة”.