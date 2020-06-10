 نتنياهو: نتمسك بالسيطرة الأمنية الكاملة على غربي نهر الأردن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن إسرائيل تتمسك بالاحتفاظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على جميع الأراضي التي تقع غربي نهر الأردن.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان تلقت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء نسخة منه، إن “وزير الخارجية الألماني طلب الاطلاع على مخططات الحكومة الإسرائيلية بما يخص خطة ترامب، لا سيما على خلفية الولاية الألمانية المرتقبة في رئاسة الاتحاد الأوروبي وفي إطار عضويتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

واضاف “أوضح رئيس الوزراء نتنياهو المصالح الإسرائيلية الحيوية إزاء أي تسوية مستقبلية، بما فيها ضرورة الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على جميع الأراضي التي تقع غربي نهر الأردن”.

وتابع “كما قال رئيس الوزراء نتنياهو إنه يجب على كل خطة واقعية مهما كانت أن تعترف بواقع الاستيطان الإسرائيلي على الأرض وعدم رعاية الأوهام كأنه سيتم اقتلاع مواطنين من منازلهم”.

وكان وزير الخارجية الألماني قد التقى قبل ذلك مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي.

كما تحدث ماس خلال تواجده في الأردن عير الفيديو كونفرنس مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: “أكد رئيس الوزراء نتنياهو على ضرورة تشديد الضغوطات التي تمارس على إيران وشدد على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد حسمت بأن إيران تواصل خرق التزاماتها وإخفاء مواقع يشتبه بأنه تجرى فيها أنشطة نووية عسكرية”.

وخلص بيان المكتب مشيرا الى أن “ئيس الوزراء نتنياهو بحث مع وزير الخارجية الألماني وقف التمويل الألماني للمنظمات الأهلية التي تعمل ضد إسرائيل”.