إيطاليا: 71 ضحية جديدة لفيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية عن وفاة 71 شخصا آخر في إيطاليا جرّاء الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الدفاع المدني في البيان اليومي للإحاطة حول تطورات الوضع الصحي في البلاد ، أن “عدد الضحايا الإجمالي منذ بداية حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي وباء كوفيد 19، بلغ 34,114 شخصاً”.

وسلطت معطيات الدفاع المدني الضوء على “عدم وقوع إصابات جديدة في 8 من مقاطعات البلاد”، بينما “تم تسجيل 202 حالة جديدة اليوم، نسبة 49٪ منها، أي ما يساوي 99 حالة، كانت في إقليم لومبارديا”، الأكثر تأثراً بالعدوى. “وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا إلى 235,763 شخصاً”.

وذكر البيان أن “عدد المتعافين بلغ 169,939″، وهم “بزيادة قدرها 1,293 حالة مقارنة بالأمس”، في حين “يوجد حاليًا 31,710 حالة إيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس”، أي “بإنخافض بحاصل 1162 شخصاً في الـ24 ساعة الأخيرة”.

وخلص الدفاع المدني الى القول إن “هناك 27,141 شخصًا في الحجر المنزلي، في حين تم نقل 4320 إلى المستشفى لظهور الأعراض عليهم”، وأن “مرضى وحدات العناية المركزة قد بلغ عددعم 249، وهم أقل بحاصل 14 شخصا”.