برلماني إيطالي: الرد الوحيد على تهديد أردوغان في ليبيا هو الحصار البحري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى برلماني إيطالي معارض أن الاستجابة الوحيدة لتهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، هي فرض حصار بحري.

وأضاف عضو مجلس النواب من حزب أخوة إيطاليا وزعيم كتلته في لجنة الشؤون الخارجية أندريا دالماسترو خلال إحاطة وزير الخارجية لويجي دي مايو، الأربعاء، أنه “بينما يلتزم الوزير دي مايو بتوزيع 450 مليون يورو في مجال التعاون الدولي، تدخل السلطان أردوغان لأول مرة في سوريا لإحداث توازن دقيق، ثم شرع بالدخول الى قبرص، في المنطقة الاقتصادية المخصصة لدولة أوروبية، وأخيراً هبط في ليبيا مهمشاً دور إيطاليا وأصبح أفضل حليف للسراج”.

وتابع دالماسترو، أنه “في أفضل قواعد الابتزاز التي ينتهجها أردوغان، علمنا اليوم من وكالة الإستخبارات العامة أن هناك 20 ألف مهاجر مستعدون للانطلاق إلى إيطاليا، واستخدامهم كسلاح ابتزاز جماعي تجاهنا”.

وأشار البرلماني اليميني الى أن “إجابة دي مايو، التي تستحضر قضية عمليات اعادة توزيع المهاجرين السخيفة، والتضامن الأوروبي الذي لن يصل أبداً، هي تناقض تام”. وخلص إلى القول إن “الجواب الجاد الوحيد لإفشال عمل المتاجرين بالبشر غير النزيه واللا أخلاقي، كان ولا يزال فرض الحصار البحري الذي يطالب به حزبنا منذ سنوات”.