الامارات تثمن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين اليونان وايطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصف وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين اليونان وايطاليا بـ”الخطوة المهمة للحد من أنشطة تهريب البشر والإتجار بهم والهجرة غير الشرعية في شرق البحر الأبيض المتوسط”.

جاء ذلك خلال اتصال مرئي مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، حسبما أفادت مذكرة صدرت عن الخارجية الاماراتية الخميس، ثمن خلالها اظهار البلدين بمنطقة للمتوسط “التزامهما بمناقشة وحل القضايا البحرية بشكل بناء”.

ووفق المذكرة، بحث رئيسا الدبلوماسية الاماراتية واليونانية “تطورات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا والتدخلات التركية في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

ووقعت إيطاليا واليونان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تحدد المناطق الاقتصادية الخالصة (EEZ)، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية لويجي دي مايو لأثينا الثلاثاء الماضي.

الاتفاقية تكملة، لأخرى موقعة في عام 1977 ، تسمح لروما وأثينا بإجراء استكشافات وبدء استغلال الموارد الطبيعية الموجودة ضمن حدودهما البحرية، كما تضع حدا لبعض النزاعات الثنائية المتعلقة بحقوق الصيد في البحر الأيوني.