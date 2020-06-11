وكيلة وزارة الصحة الايطالية: أوروبا ستتوصل للقاح كورونا قبل أمريكا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – توقعت وكيلة وزارة الصحة في الحكومة الايطالية ساندرا زامبا، توصل أوروبا لانتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، قبل الولايات المتحدة الامريكية المتحدة.

وقالت المسؤولة الايطالية، خلال ندوة عبر تقنية الفيديو “هناك منافسة كبيرة مع أمريكا، ولكن أعتقد أن أوروبا لديها كل ما يلزم للحصول، أولاً، على اللقاح ضد كوفيد-19”.

وقد أعلن وزير الصحة روبيرتو سبيرانتسا، خلال جلسة احاطة برلمانية في وقت سابق اليوم الخميس عن تحالف ايطالي-ألماني-فرنسي-هولندي بشأن اللقاح المرتقب للوقاية من الفيروس وقال: “كانت إيطاليا في الأسابيع الأخيرة ريادية ضمن مبادرة قوية في أوروبا: مع زملائي من ألمانيا وفرنسا وهولندا، قمنا ببناء تحالف رائد من أجل إمداد اللقاح لجميع البلدان الأوروبية”. وأضاف “يجب أن يكون الاتحاد قادراً على أن يضمن، من خلال عملية عادلة وشفافة، إمكانية حصول الجميع على اللقاح”.