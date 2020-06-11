اساقفة أوروبا وافريقيا يطالبون قادة القارتين بتعاون عادل ومسؤول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أطلق الأساقفة الكاثوليك في أوروبا وافريقيا نداء الى قادة القارتين طالبوا فيه “بمزيد من التعاون العادل والمسؤول، والذي يتمحور حول الشعوب”، حسبما أفاد موقع أخبار الفاتيكان الالكتروني

وسلط الأساقفة الضوء على الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع بين شعوب القارتين، والتي تملك جذورا مشتركة، وقد عانت – كباقي شعوب العالم – من النتائج التي ترتبت على جائحة كوفيد 19، خصوصا فيما يتعلق بفئات المجتمع الأكثر ضعفا وهشاشة.

وإذ حيا الأساقفة الأوروبيون والأفارقة الجهود الحثيثة التي يبذلها القادة السياسيون في القارتين، سطروا أهمية أن تتمحور الأعمال التحضيرية للقمة الأوروبية – الأفريقية السادسة حول مبادئ الكرامة البشرية والمسؤولية المشتركة والتعاضد، مع إيلاء اهتمام خاص بالفقراء والاعتناء بالخليقة والبحث الدؤوب عن الخير العام.

في ختام ندائهم لمناسبة انعقاد القمة، في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، عبّر الأساقفة الكاثوليك عن ثقتهم بأن أوروبا وأفريقيا يمكنهما أن تتحولا إلى محرك يعمل على إعادة إطلاق التعاون المتعدد الأطراف، مع التأكيد في الوقت نفسه على مسؤولية القادة الأوروبيين في تقاسم أسس السلام والازدهار مع جيرانهم الأفارقة.