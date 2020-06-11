اجتماع افتراضي لوزراء الخارجية الاوروبيين لاعادة فتح التدفق السياحي الداخلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- عقد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اليوم الخميس اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي لمناقشة إعادة فتح الحدود بين دول التكتل الموحد.

وتتركز المحادثات على شروط ومعايير اعادة فتح التدفق السياحي بين الدول الاوروبية.

وقد أكدت المفوضية الأوروبية في وقت سابق اليوم على ضرورة انجاز فتح الحدود الداخلية بين الدول الأعضاء في الاتحاد ومنطقة شنغن بنهاية شهر حزيران/يونيو الجاري، قبل الشروع بالعمل لإعادة فتح الحدود الخارجية.

وكانت الحدود الداخلية والخارجية الاوروبية قد أغلقت في منتصف شهر آذار/مارس الماضي اثر تفشي جائحة كوفيد-19.