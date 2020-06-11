عالم وبائيات بلجيكي يدعو لعدم القلق من ارتفاع اعداد المصابين بكورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعا عالم الوبائيات البلجيكي ستفين فان غيشت، لعدم القلق بسبب الارتفاع الطفيف لأعداد الإصابات بكوفيد 19 في البلاد.

ووصف فان غيتش، بـ”الطبيعي” ارتفاع أعداد الإصابات حالياً، مشيراً إلى أن الأمر يتزامن مع توسيع دائرة العلاقات الاجتماعية للأفراد ومجموعة إجراءات أخرى اتخذتها السلطات للرفع التدريجي للعزل المفروض على البلاد منذ منتصف آذار/مارس الماضي اثر تفشي الوباء.

وأشار في تصريحات له اليوم الى أن الارتفاع كان منتظراً، فـ”لا يمكن أن تمر إجراءات رفع العزل دون آثار”، وفق كلامه.

لكنه ألمح إلى أن الإصابات الجديدة المسجلة خلال الأسبوعين الماضيين تبدو أقل حدة وخطورة من تلك المسجلة في بداية تفشي الوباء، ما يفسر، برأيه، استمرار انخفاض اعداد المقبولين الجدد في المشافي للعلاج من كوفيد 19.

وأوضح أن الإصابات المكتشفة حديثاً تبدو أقل خطورة من تلك المكتشفة في بداية تفشين الوباء.

يذكر أن الأطباء وخبراء الوبائيات في بلجيكا باتوا يستبعدون حدوث موجة ثانية للفيروس بعد إجراءات رفع العزل.