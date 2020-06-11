بوريل: ندعم الجنائية الدولية وسندرس قرار ترامب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على دعم الاتحاد الأوروبي القوي للمحكمة الجنائية الدولية وعملها.

جاء ذلك في تعليقات أولية على قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوقيع أمر تنفيذي يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة على خلفية تحقيقات تناولت ضلوع أمريكيين بجرائم حرب في أفغانستان.

وأقر بوريل ، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي في بروكسل عقب اجتماع افتراضي مع وزراء خارجية دول شريكة شرق الاتحاد، بأن القرار الأمريكي جاء مفاجئاً له.

لكنه أضاف: ” بشكل عام، هذا أمر مقلق بالنسبة لنا، نحن نكرر دعمنا لهذه المحكمة فهي مؤسسة تقوم بدور رئيسي في محاكمة المسؤولين عن جرائم خطيرة”.

وأشار إلى حاجة دول الاتحاد لدراسة معمقة لتداعيات القرار الأمريكي، مشيراً إلى أن وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد سيتخذون موقفاً مناسباً خلال اجتماعهم الدوري الاثنين القادم، والذي سيعقد أيضاً عبر دائرة فيديو مغلقة.

وختم كلامه بإعادة التذكير بالدعم القوي لمؤسسات الاتحاد ودوله لهذه المحكمة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت في وقت سابق “إن المدعين العامين مُنحوا الضوء الأخضر لفتح تحقيق في جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان وخارجها، وترتبط هذه الجرائم بالافغان وطالبان وقوات أميركية”.