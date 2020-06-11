ايطاليا: 53 وفاة جديدة بكورونا وارتفاع طفيف في الاصابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –أعلنت السلطات الايطالية مساء اليوم الخميس أنها وثقت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 53 حالة وفاة جديدة جراء وباء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع اجمالي الوفيات في ايطاليا إلى 34 ألفا و164.

ووفق البيانات اليومية الصادرة عن هيئة الدفاع المدني، فان الاصابات سجلت ارتفاعا طفيفا، حيث تم تأكيد 379 حالة جديدة، بينما تم الاعلان مساء أمس الاربعاء عن 202 اصابة.

وسجلت الحالات الايجابية النشطة المؤكدة انخفاضا قدره 1073 ليتراجع العدد الاجمالي الى 30 ألفا و673

وأشارت البيانات الى أن العدد الكلي للمتعافين قفز الى 171 ألفا و338، وذلك بعد أن تماثل للشفاء 1399

ولايزال 4 آلاف و131 يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات، (بعد أن غادرها خلال الـ24 ساعة الماضية 189)، منهم 263 بأقسام العناية المركزة (13 أقل عن البيانات المعلنة أمس الاربعاء)

في الحصيلة، يرتفع العدد التراكمي للذين اصيبوا بالفيروس، بمن فيهم الموتى والمتعافون والحالات الحالية النشطة منذ تفشي الوباء، الى 236 ألفا و142.