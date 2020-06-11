رياض المالكي يرحب بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- رحب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي،اليوم الخميس، بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي اتخذته بالإجماع على أن الإدانة الجنائية، التي أصدرتها المحكمة الفرنسية العليا لنشطاء مقاطعة البضائع الإسرائيلية، تنتهك مادة حرية التعبير الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال المالكي في تصريح وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن”القرار يمثل انتصاراً لجميع المدافعين عن الحقوق والحريات ومبادئ العدالة الدولية، واستقلال الشعوب”.

وأضاف: “انه انتصار حاسم لحرية التعبير وحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، وهي ضربة موجعة لاسرائيل واحلافها، ولسياسات وممارسات الإحتلال الاستعمارية القمعية، القائمة على قمع اسكات المتضامنين والمناصرين للقضية الفلسطينية”.

وتابع المالكي إن “القرار خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ويعبر عن التزام دول الاتحاد الأوروبي وشعوبها الأخلاقي في محاربة الاستعمار الإسرائيلي ومقاطعة منتوجات المستوطنات، وجميع ظواهر الاضطهاد والاستغلال، وحرمان الشعوب من حقوقها الاساسية وغير القابلة للتصرف”.

ولفت وزير الخارجية الفلسطيني إلى أن “القرارات القضائية الأوروبية بأعلى مستوياتها تمثل خطوة مهمة نحو منع دخول منتوجات المستوطنات كليا إلى الأسواق الأوروبية والعالمية، تنفيذا للقرارات والالتزامات الدولية، بما فيها فرض نظم عقوبات سياسية واقتصادية على اسرائيل ومخالفاتها الجسيمة للقانون الدولي واتفاقياته”.