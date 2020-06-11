ديل ري: ايطاليا تريد دعم العملية الانتقالية في السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الايطالية، إيمانويلا ديل ري الى “اهتمام المجتمع الدولي المتجدد تجاه السودان” والدعم الواسع لمسار الإصلاح الذي “شرع فيه بشجاعة”، مستذكرة زيارتها للخرطوم في آذار/مارس الماضي والتي سمحت لها بـ”رصد التزام السودانيين بإعادة البناء الاجتماعي والاقتصادي والمؤسسي للبلاد”. وقالت: “إيطاليا تريد دعم هذه العملية”، حسبما نقلت عنها مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية الايطالية



جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية الخميس لندوة عبر الانترنت حول (ممارسة الأعمال التجارية في السودان الجديد)، التي نظمتها سفارة إيطاليا لدى الخرطوم والخارجية الايطالية بالتعاون مع (اتحاد الصناعيين الايطاليين-افريقيا والبحر المتوسط)، والدورية الاقتصادية الشهرية (Africa e Affari)، تضمنت مداخلة من وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، عمر قمر الدين إسماعيل.

وتابعت ديل ري (االقيادية في حركة خمس نجوم، التي تقود الائتلاف الحاكم مع الحزب الديمقراطي) مشيرة الى أن “السودان ظل من زمن بلدًا ذا أولوية لتعاوننا الإنمائي”، حيث “نريد الآن توسيع مجالات اهتمامتنا، خاصة من خلال التركيز على التدريب المهني والتعليم لتعزيز رأس المال البشري وتحرير طاقات جديدة من أجل نمو البلاد “.

وبشأن العلاقات الاقتصادية بين روما والخرطوم، نوهت المسؤولة الايطالية الرفيعة بظهور مجالات اهتمام جديدة للشركات الايطالية بالسودان، لا سيما في “قطاعات البنية التحتية والطاقة والانتقال الى الاقتصاد الأخضر”، مؤكدة على أن البلد العربي-الافريقي “يقدم العديد من الفرص لرواد الأعمال الإيطاليين الذين يمكنهم التمتع بفوائد كبيرة من علاقاتنا الثنائية القوية والقديمة”.

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