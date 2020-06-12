مصر والجزائر والسودان من بين 5 دول تتصدر بلدان أفريقيا بوفيات كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وتيرة انتشار جائحة فيروس كورونا تتسارع في افريقيا

وحسب المكتب الإقليمي لأفريقيا في المنظمة،، سجّلت القارة السمراء أكثر من 200 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا مؤكدة حتى الآن، مع أكثر من 5،600 وفاة.

وبيّنت المنظمة أن عشرة من بين 54 دولة تسهم بنحو 80% من جميع الحالات، وأكثر من 70% من الوفيات تحدث في خمس دول فقط، وهي: الجزائر، مصر، نيجيريا، جنوب أفريقيا والسودان. وتمثل جنوب أفريقيا 25% من إجمالي الحالات في القارّة، وتسجّل محافظتا كيب الغربية وكيب الشرقية أعلى الحالات والوفيات يوميا.

ومنذ ظهور مرض كوفيد-19 في أفريقيا لأول مرة في شباط/فبراير الماضي، يتواصل تفشي المرض. وأوضحت منظمة الصحة العالمية في أفريقيا أن 98 يوما فقط استغرقت للكشف عن أول 100 ألف حالة في أفريقيا، و18 يوما فقط للوصول إلى 200 ألف حالة، في إشارة إلى تسارع تفشي الجائحة.

وحسب المكتب الإقليمي للمنظمة، فإن أكثر من نصف البلدان في القارّة تمرّ بانتقال مجتمعي لفيروس كوفيد-19، ورغم أنه في الكثير من الحالات، يكون تفشي المرض في العواصم، إلا أن كوفيد-19 ينتشر أيضا في المحافظات في أفريقيا

وقال مدير مكتب منظمة الصحة الإقليمي د. ماتشيديسو مواتي، إن نصيب القارّة من عدد الحالات لا يزال صغيرا جدا مقارنة بتلك على مستوى العالم، لكنّه أضاف محذرا: “إن وتيرة الانتشار تتسارع، وقد ساعدت التدابير المبكرة والسريعة التي اتخذتها الدول الأفريقية على الحفاظ على انخفاض الأعداد، ولكن اليقظة المتواصلة مطلوبة لوقف كـوفيد-19 من إرهاق المرافق الصحية”.