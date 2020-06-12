القضاء الايطالي يستمع لرئيس الوزراء ضمن تحقيق عن ادارة أزمة كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استمعت مسؤولة في النيابة العامة بمدينة بيرغامو، باقليم لومبارديا، الى افادة رئيس مجلس الوزراء جوزيبي كونتي، في اطار تحقيقات قضائية بشأن مسؤولية السلطات المركزية والاقليمية في عدم اعلان العزل الصحي لبلدتين في المنطقة المحيطة بالمدينة كانتا بؤرتين لتفشي جائحة فيروس كورنا.

وتمت الافادة، التي استمرت ثلاث ساعات، اليوم الجمعة بمقر رئاسة الوزراء في روما مع مدعية بيرغامو، ماريا كريستينا روتا

افادة رئيس الوزراء، والتي ستعقبها في وقت لاحق اليوم افادات كل من وزير الصحة ووزيرة الداخلية، تأتي فقط باعتبار أنهم اشخاص ملمين بالاحداث، حيث لم يعلن القضاء رسميا عن لائحة اتهام بحق مسؤولين في الحكومة المركزية.

وكان رئيس الوزراء قد أكد أنه لا يخشى من أن تتحول المسألة الى اتهامات جنائية بالتسبب في تفشي الوباء. وقال لصحيفة (لا ريبوبليكا) “لا أخشى التحقيقات لأنني تصرفت على أساس المعرفة والضمير. لقد وضعت على الفور نفسي تحت تصرف القضاة بواقع المسؤولية لإبلاغهم بالظروف التي أعلم بها “.