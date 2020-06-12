مصدر أوروبي: سنناقش مع بومبيو كافة القضايا الإشكالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يشارك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقرر يوم الاثنين القادم عبر دائرة فيديو مغلقة.

هذا ما أعلنه مصدر أوروبي مطلع في بروكسل اليوم، مشيراً إلى أن الأوروبيين كانوا وجهوا الدعوة للوزير الأمريكي لحضور الاجتماع شخصياً لكن تداعيات انتشار فيروس كورونا حالت دون ذلك.

وأشار المصدر، في تصريحات له اليوم، الى أن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل ورؤساء الدبلوماسية الأوروبية سيناقشون مع بومبيو طيفاً واسعاً من “القضايا الإشكالية” والتي تحظى رغم ذلك باهتمام مشترك.

ومن المقرر أن يتركز الحديث، بناء على رغبة بومبيو، على العلاقات مع الصين، حيث “سنعاين تصرفات بكين على الساحة الدولية بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة لمستقبل العلاقات معها”، وفق كلامه.

ولكن المصدر أكد أن المحادثات ستطال بالإضافة إلى الصين طيفاً واسعاً من المواضيع منها عملية السلام في الشرق الأوسط، ليبيا، الشراكة مع دول الشرق وتداعيات فيروس كورونا على العلاقات الدولية.

وحول عملية السلام في الشرق الأوسط، أكد المصدر أن وزراء خارجية أوروبا سيعيدون التأكيد على موقفهم المتمسك بحل الدولتين وضرورة التوصل إلى سلام شامل ودائم عن طريق المفاوضات.

أما بشأن نية إسرائيل ضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، فأكد المصدر أن بومبيو سيسمع مرة أخرى الكلام الذي سبق للأوروبيين التأكيد عليه، فـ”ضم أراضي محتلة يتعارض مع القانون الدولي ويخلق حالة عدم استقرار في المنطقة، إذن هو فكرة غير جيدة”، على حد تعبيره.

وتابع المصدر : “سنعيد توجيه النداء لإسرائيل لمراجعة هذا القرار وعدم تنفيذه”.

ورداً على سؤال بشأن نية الرئيس الأمريكي فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، أكد المصدر أن الأوروبيين سيشرحون لبومبيو التداعيات السيئة لمثل هذا القرار على النظام التعددي العالمي.

وكان بوريل قد أعلن أمس عن قلقه من القرار الأمريكي، منوهاً بأن المحكمة هيئة دولية تساهم في نشر العدالة والسلام في العالم، و أن الاتحاد مستمر بدعمها بقوة.