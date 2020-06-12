ديل ري تستعرض مع مفوضة اوروبية تحضيرات مؤتمر دعم السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- افادت السلطات الايطالية الجمعة بأن نائبة وزير الخارجية إيمانويلا ديل ري، استعرضت خلال مكالمة هاتفية مع مفوضة الشراكات الدولية في الاتحاد الاوروبي، يوتا أوربيلاينن، بعض القضايا الرئيسية في جدول أعمال التعاون الدولي.

ووفق مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية، تمت خلال الاتصال مناقشة التحضير للمؤتمر المقبل لدعم التحول الديمقراطي في السودان، المقرر عقده في 25 حزيران/يونيو، حيث عبرت المفوضة عن رغبتها في مشاركة إيطاليا.

وفي المقابل، طمأنت ديل ري المسؤولة في الجهاز التنفيذي الاوروبي بشأن الاهتمام الذي توليه الحكومة الايطالية لهذا الملف، نظرا للتقارب التقليدي لروما من الخرطوم ووجود تعاون مشترك منذ أربعين عامًا ، مشيرة في هذا الصدد إلى تعزيز الحوار السياسي الثنائي وتوسيع فرص الشراكة، بما في ذلك الندوة الترويجية الافتراضية للاستثمار في السودان أمس بمشاركة أكثر من 100 رجل أعمال إيطالي