إيطاليا: الكشف عن خلية فوضوية إرهابية يسفر عن 7 اعتقالات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت قوات الدرك الإيطالية (كارابينيري) عن تنفيذ عملية اعتقال الجمعة في روما، ضد مجموعة مؤلفة من 7 عناصر، ينتمون الى الحركة الفوضوية التمردية.

وقالت قوات الدرك أن وحدة العمليات الخاصة (R.O.S.) التابعة لها، نفذت بحق الاشخاص المذكورين “أوامر حجز احتياطي، صدرت عن قاضي التحقيق بناء على طلب المدعي العام في العاصمة”.

وذكرت القوات الأمنية أن “المعتقلين يواجهون تهم المسؤولية عن الارتباط بتنظيم يهدف للإرهاب أو تخريب النظام الديمقراطي، ممارسة النشاط الإرهابي بأجهزة فتاكة ومتفجرة، التعاطي بهذه المواد وحيازتها، التحريض على ارتكاب جرائم ضد بنية الدولة”، وكذلك “افتعال الحرائق والأضرار المترتبة عليها، والتي تفاقمها أغراض الإرهاب وتخريب النظام الديمقراطي”.

وأشار الـ(كارابينيري) الى أن “العملية تمت بعد التحقيقات التي أطلقت إثر الهجوم بالمتفجرات على ثكنتنا في حي سان جوفاني بروما، الذي نفذ في 7 كانون الأول/ديسمبر 2017 واعلنت المسؤولية عنه، خلية سانتياغو مالدونادو التابعة للاتحاد الفوضوي غير الرسمي – الجبهة الثورية الدولية”.

وخلصت قوات الدرك مذكرة بأن “القنبلة التي كانت المصنوعة يدوياً، والمخبأة في ثيرموس معدني، يحتوي على 1.6 كغم من المتفجرات، قد تسببت بأضرار جسيمة في مدخل الثكنة وكاد يصيب انفجاره أحد المارة”.