مصدر أوروبي: تطابق في الموقفين الأوروبي والأمريكي بشأن ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد مصدر أوروبي مطلع تطابق الموقفين الأوروبي والأمريكي تجاه الوضع القائم حالياً في ليبيا، خاصة لجهة “حتمية” الحل السياسي.

وكان المصدر يتحدث اليوم عن المباحثات التي سيجريها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع نظرائه الأوروبيين يوم الاثنين القادم عبر دائرة فيديو مغلقة.

وقلل المصدر من شأن وجود خلافات أوروبية – أمريكية بشأن دعم الأطراف المنخرطة في الصراع الليبي، مؤكداً أن “الرؤية المشتركة تركز على ضرورة وقف اطلاق نار شامل، احترام قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر تدفق السلاح، العودة إلى التفاوض وفق مقررات مؤتمر برلين وتحت مظلة الأمم المتحدة”.

هذا وبدت أجوبة المصدر غامضة لدى الحديث عن ضعف تأثير القوى الغربية في مجريات الصراع الليبي، تجاه تعاظم دور كل تركيا وروسيا، حيث “يجب احترام قرار الأمم المتحدة ووقف إدخال السلاح”، على حد قوله.

يذكر أن إعلاناً مشتركاً موقعاً من كل من الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب وريل ورؤساء وزراء إيطاليا، فرنسا وألمانيا، صدر قبل أيام ودعا إلى سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وإلى وقف اطلاق نار فوري.