إيطاليا: مهاجرون يحتجزون عاملي مركز إقامتهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تريفيزو – قالت مصادر أمنية إيطالية إن مهاجرين احتجزوا العاملين المسؤولين عن إدارة مركز إقامتهم، على مشارف مدينة تريفيزو (مقاطعة فينيتو ـ شمال).

واضافت المصادر ذاتها، أن “صباح الجمعة شهد توتراً عالياً في ثكنة سيرينا دي كاسييه السابقة، التي تأوي أكثر من 300 طالب لجوء، حيث تم تسجيل حالة إيجابية ثانية من ناحية الإصابة بوباء كوفيد 19 اليوم، وكل ما يترتب على ذلك من عزل للهيكل وحجز ضيوفه”.

وذكرت المصادر أنه “في تلك اللحظة، احتجج المهاجرون الذين لم يتمكنوا من الخروج، واحتجزوا موظفي الجمعية التعاونية المسؤولة عن الهيكل، وأغلقوا أبوابه”. وأنه “عند هذه النقطة توجب تدخل رجال الإطفاء الذي فتحوا الأبواب وسمحوا للكاربينيري بالدخول”، الذين “تمكنوا من ثم من إخراج المسؤولين”.

وخلصت المصادر الى القول إن “المفاوضات مستمر حاليا بين سلطات إنفاذ القانون والمهاجرين لإعادة الوضع إلى الهدوء”.