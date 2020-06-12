ايطاليا: 56 ضحية و393 إصابة جديدة بكوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية “وفاة 56 شخصاً آخرين في إيطاليا جرّاء الإصابة بفيروس كورونا”، الجمعة.

وأضاف الدفاع المدني في بيانه اليومي للوقوف عند الوضع في البلاد من ناحية تفشي عدوى جائحة فيروس كورونا، أنه “منذ بداية حالة الطوارئ كان هناك 34223 ضحية للوباء”، في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا لمعطيات الدفاع المدني، فإن “العدد الإجمالي الحالي للمصابين بالفيروس المستجد، انخفض عن عتبة الـ29 ألفًا”، وهم “أقل بحاصل 1640 شخصاً مقارنة بأمس”، بينما “تشهد أعداد المتعافين زيادة مستمر”، والتي “بلغت بمقدار 1747 حالة”، لـ”يرتفع العدد الإجمالي إلى 173.085”.

وذكر البيان أن “هناك 393 حالة إصابة جديدة”، وبذلك “يصبح عدد المصابين منذ بداية حالة الطوارئ 263305 أشخاص”، مبينا أنه “يوجد حاليا 3،893 مريضاً في المستشفيات ممن يعانون أعراض الوباء”، وهم “أقل بمجموع 238 عن يوم أمس”. أما بالنسبة لـ”مرضى وحدات العناية المركزة، فقد بلغ عددهم 227 شخصاً، وهم أقل بـ9 أشخاص مقارنة بأمس”.