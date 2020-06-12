226 إصابة بفيروس كورنا في إسرائيل و5 في فلسطين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – رام الله – أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 226 إصابة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ما رفع إجمالي الإصابات إلى 18795 حالة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان إن “عدد مرضى الكورونا في البلاد، بلغ 18795 بينهم 300 حالة وفاة. ومن مجمل الإصابات هناك 41 وصفت حالتهم متوسطة و 34 خطيرة و 25 موصولين بجهاز التنفس الإصطناعي، و15310 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 3185”.

ومن جهتها فقد أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لطفلين 3 و5 سنوات، وهما أبناء السيدة التي أعلن عن إصابتها سابقاً في السموع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه بذلك بلغ عدد الإصابات الإجمالي 669 إصابة بينهم 569 حالة تعافي و5 حالات وفاة ما يجعل عدد الحالات النشطة 95 حالة.

وبدورها قالت مصادر طبية فلسطينية بالقدس الشرقية إنه تم تسجيل 3 إصابات بالفيروس في حيي بيت حنينا ورأس العامود بالمدينة اليوم.