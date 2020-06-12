إيطاليا: بدء اختبارات على أجسام مضادة جديدة لكوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – تعمل جهتان تمثلان امتياز العاصمة الإيطالية، وهما مستشفى جيميللي وسبالانزاني، معًا لاختبار جسم مضاد جديد أحادي النسيلة ضد وباء كوفيد 19.

وقال بيان مشترك للمستشفيين، أنه “تم اختيار شخصين، أحدهما في جيميللي، والآخر في سبالانزاني، كأول مريضين لتجربة (FibroCov) السريرية، اللذان ستجرى عليهما اختبارات الـ(pamrevlumab)، وهو جسم مضاد للتليف الرئوي أحادي النسيلة”.

وأوضح المستشفيان أن “الدراسة العشوائية ستبدأ بتقييم فعالية وأمن العلاج الجديد مقارنة بالعلاجات القياسية لدى المرضى الذين يعانون من حالات عدوى متفاقمة لفيروس كورونا”.

وذكر البيان أن “البحث الذي تمت الموافقة عليه في بداية أيار/مايو الماضي من قبل الوكالة الإيطالية للأدوية (AIFA)، يتم تنسيقه من قبل مدير قسم أمراض الرئة بمستشفى جيميللي الجامعي، وعيادة الطب التنفسي في الجامعة الكاثوليكية بروما، لوكا ريكيلدي، مع مدير قسم الأمراض المعدية في الجهاز التنفسي بمستشفى سبالانزاني، فابريتسيو بالمييري”.