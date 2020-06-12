سيناتور إيطالي: مصر حصن للغرب ضد الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصف سيناتور إيطالي مصر بأنها “حصن للغرب”، قائلا إن مصر (الرئيس عبد الفتاح) السيسي تقف ضد الإرهاب الأصولي لمواجهته، لتدفع ثمناً باهظاً بالدم كل عام”.

وأعلن عضو مجلس الشيوخ من حزب (فورتسا إيتاليا) المعارض، ماوريتسيو غاسبارّي بصفته عضو لجنة الدفاع بالمجلس، أن “من مصلحة إيطاليا والغرب بأسره الاستمرار في إمداد القاهرة بالسفن والمعدات العسكرية الأخرى”.

وذكر غاسباري أن “من الواضح أننا يجب أن نطالب بالحقيقة حول قضية جوليو ريجيني المؤلمة. ونطالب بها في مصر بل وفي إنجلترا أيضًا”، فضلا عن “اجتثاث بؤر تواطؤ الإخوان المسلمين في الجامعات البريطانية”، لكن “حظر الإمدادات البحرية على مصر سيكون خيارًا خاطئًا”.

وخلص السيناتور اليميني الى القول، إنه “لذلك يجب أن نؤكد هذه التفاهمات ونأخذ في الاعتبار الأهمية الاستراتيجية لمصر، ما لم يكن هناك من يشعر بالحنين لعودة الإخوان المسلمين لرئاسة السلطة في القاهرة”.

وكان نائب رئيس حزب (فورتسا ايتاليا)، انتونيو تاياني، قد طالب في تصريح صباح اليوم، بـ”عدم ربط حادثة مقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني في القاهرة بمصير صفقة توريد سلاح محتملة الى مصر”، التي “تشمل سفينتين حربيتين”.