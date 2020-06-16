برلسكوني: مستعدون للتعاون مع الحكومة لكنها تشعر باكتفاء ذاتي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني: “نحن دائما على استعداد للتعاون، تقديم خبرتنا وتجربتنا في الحكم وعلاقاتنا الصناعية، لا لمساعدة الحكومة، بل لدعم إيطاليا”.

وأضاف برلسكوني في مقابلة مع صحيفة (إل ريفورميستا) الثلاثاء، “لكن التعاون يعني العمل معًا”، وأنه “بدلاً من ذلك، تعتقد حكومة (ائتلاف حركة خمس نجوم ـ الحزب الديمقراطي) أنها مكتفية ذاتيًا”.

وذكر القيادي اليميني أن “إيطاليا لا تستطيع أن تضيع مزيداً من الوقت. نحن بحاجة إلى إعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح وتوفير آلاف الوظائف المعرضة للخطر اليوم”.

وتابع “لقد استمعت خلال مؤتمر بالفيديو لاقتراحات ومخاوف المسؤولين وممثلي المجتمع المدني في مقاطعة موليزي (وسط)، وهي منطقة أنا مغرم بها للغاية، والتي تعاني من بعض المشاكل الإضافية مقارنة بغيرها، وقبل كل شيء نقص البنية التحتية التي تجعل المواصلات صعبة ونقل البضائع أكثر تكلفة بنسبة 20٪ تقريبًا”.

وأشار برلسكوني الى أن “الطريق الوحيد لانهاض موليزي والبلاد بأكملها، يمر عبر خفض الضرائب من خلال إدخال الضريبة الثابتة، وجعل عام 2020 عامًا من الراحة المالية من خلال تعليق جميع المدفوعات للدولة”.

وأشار زعيم (فورتسا إيتاليا) الى أنه “يجب أيضا تبسيط البيروقراطية والقضاء عليها من خلال تعليق قانون المشتريات وإلغاء نظام التراخيص الوقائية”، وأخيرًا “الموافقة على إجراء إصلاح حقيقي لنظام العدالة يمدد الضمانات للمواطنين ويحسن كفاءة النظام”.