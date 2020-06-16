ستولتنبرغ: قلق من الدور الروسي في المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) يانس ستولتنبرغ، عن قلق الحلفاء العميق من تزايد الدور الروسي في المتوسط، خاصة في ليبيا.

وفي مؤتمر صحفي عقده ستولتنبرغ اليوم في بروكسل عشية اجتماع وزراء دفاع الحلف، وصف بـ”الخطير والمتغير” الوضع الميداني في ليبيا، معبراً عن القلق بعد اكتشاف مقابر جماعية في شمال غرب البلاد.

ولاحظ رئيس الحلف الأطلسي أن الأمم المتحدة تنوي الشروع بتحقيق لتسليط الضوء على ما حدث.

وأشار رئيس (ناتو) إلى أن مسؤولي الحلف يناقشون باستمرار الدور الروسي المتصاعد في المتوسط على مختلف المستويات ليس في سورية فقط بل في ليبيا أيضاً، فـ”ما يجري في ليبيا يؤثر مباشرة على أمننا”، وفق كلامه.

وأعاد ستولتنبرغ التأكيد على ضرورة العودة إلى العمل من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي في ليبيا تحت راية الأمم المتحدة.

هذا وعلى الرغم من أن الوضع في ليبيا غير مدرج على جدول أعمال وزراء دفاع ناتو يوم غد، إلا أن الأمين العام للحلف لم يستبعد أن يثير بعض الوزراء الأمر، خاصة وأن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل سيحضر اللقاء الأطلسي.

في هذا الإطار، يتم تداول أنباء عن نية الأوروبيين طلب مساعدة الحلف من أجل رفع كفاءة عملية ايريني البحرية الهادفة إلى وقف تدفق السلاح وتهريب النفط من والى ليبيا، وهو الأمر الذي يساهم في تأجيج الصراع العسكري في البلاد.

وكانت مصادر عدة قد تحدثت عن التعاون الوثيق القائم بين الاتحاد الأوروبي وناتو في مهام وعمليات وبعثات كل طرف خارج الحدود، مشيرة إلى أن عملية ايريني ليست استثناء.