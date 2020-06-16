إيطاليا: ما يقرب الـ1.7 مليون أسرة في فقر مدقع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن هناك ما يقرب الـ1.7 مليون أسرة تعيش في حالة فقر مدقع، أي بنسبة 6.4٪، بينما كانت بنسبة 7٪ عام 2018.

وأشارت معطيات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، عن الفقر في 2019 على وجه الخصوص، إلى أن “نسبة الفقر المطلق ترتفع من 5.0٪ في 2018 إلى 6.6٪ عام 2019 في البلديات الأصغر (حتى 50 ألف نسمة) والضواحي المشتركة للمدن الكبرى شمال شرقي البلاد”.

أما بالنسبة للبلديات في وسط المناطق الحضرية الشمالية، فقد “تم تأكيد انجراف نحو الفقر بنسبة 7.1 ٪”، أي “أعلى من البلديات الواقعة بأطراف المناطق الحضرية، وتلك التي يزيد عدد سكانها عن 50 ألف نسمة، بنسبة 4.8٪”، بينما “تصل النسبة في البلديات الأصغر المتبقية الى 6.1٪”.

وأوضح تقرير (إستات) أن “الفقر المدقع يشمل أيضًا، الأسر الأكبر ذات الأطفال القاصرين”، مشيراً إلى أنه “في عام 2019 تم تأكيد ارتفاع نسبة الفقر المدقع بين العائلات الأكبر عددا من ناحية الأفراد، بنسبة 9.6٪”، وأنه “على النقيض من ذلك، تبلغ النسبة حوالي 6٪ بين العائلات المكونة من ثلاثة أشخاص، بما يتماشى إلى حد كبير مع المعدلات السائدة”.