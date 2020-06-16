بلجيكا: 4 وفيات و55 إصابة جديدة بوباء كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن المركز الوطني للأزمات التابع لوزارة الصحة في بلجيكا اكتشاف 55 إصابة جديدة بوباء كوفيد 19 في مناطق مختلفة من البلاد.

وأشار المركز في تقريره اليومي الى أن 11 شخصاً من بين المصابين الجدد دخلوا المشافي للعلاج، فيما تمكن 15 مريضاً من مغادرتها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

أما عدد من يعالجون في المشافي من تداعيات الوباء، فيواصل انخفاضه بشكل مطرد، حسب المركز، فلا زال 395 شخصاً يعالجون هناك بينهم 77 مصاباً في وحدات العناية المركزة.

في السياق نفسه، تم تسجيل 4 وفيات جديدة بالوباء، كلها في المستشفيات، ما يرفع عدد ضحايا كوفيد 19 إلى 9663 شخصاً.