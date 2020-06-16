بوريل: نبحث التعاون مع ناتو بشأن ايريني وليس مشاركته فيها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يبحث طريقة التعاون مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في عملية ايريني، وليس مشاركته فيها.

كان بوريل يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل بعد اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد تم عبر دائرة فيديو مغلقة اليوم.

وحرص بوريل على التشديد على وجود “فرق واضح” بين التعاون والمشاركة، موضحاً أن الاتحاد وناتو سبق وتعاونا أثناء وجود عملية صوفيا خاصة في مجال تبادل المعلومات.

ومضى قائلاً: “نبحث حالياً كيفية العودة لهذا التعاون بوجود عملية ايريني بعد أن انتهت عملية صوفيا، ونأمل أن يؤدي النقاش إلى اتفاق خلال الأيام القليلة القادمة”.

وشدد المسؤول الأوروبي على أن الاتحاد وناتو يعملان لتحقيق أهداف مشتركة تتعلق بالحفاظ على الأمن والاستقرار في أوروبا ودول الجوار.

يذكر أن عملية صوفيا 2015 كانت مخصصة لتعقب مهربي البشر وتفكيك شبكاتهم في البحر المتوسط سعياً لضبط تدفقات الهجرة، بينما تضطلع ايريني بمهمة مختلفة تماماً تتمثل في مراقبة تطبيق قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا وتهريب النفط .

وأشار بوريل الى أنه طالب الدول الأعضاء في الاتحاد بتقديم المزيد من المشاركات المادية العملية والبشرية لعملية ايريني التي أسفر عملها عن “نتائج إيجابية” حتى الآن، وقال: “آمل أن يلبوا الطلب فبإمكان ايريني فعل المزيد وبشكل أفضل”.

في السياق نفسه، ذكر بوريل أن طواقم ايريني اعترضت 130 سفينة يُشك بأنها تنقل سلاحاً و29 أخرى تنقل النفط، مؤكداً أن المسؤولين عن العملية يطبقون قواعد الاشتباك ويقومون بإبلاغ الأمم المتحدة بما لديهم من معلومات وفق ما هو منصوص عليه في تفويض العملية ونظامها.