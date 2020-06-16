مسؤول إيطالي: الوقت غير مناسب للوقوف متفرجين إزاء ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى مسؤول إيطالي، أن هذا ليس هو الوقت المناسب لتقف بلاده متفرجة إزاء ما يحدث في ليبيا.

وأضاف رئيس شركة (فينكانتييري) لبناء السفن المملوكة للدولة، وكذلك معهد (ISPI) للدراسات السياسية الدولية، جامبييرو ماسّولو في مقال عن الأزمة الليبية نشرته صحيفة (لا ستامبا) الثلاثاء: “من الواضح أن حالة الجمود والتقسيم الفعلي للبلاد لا تناسبان إيطاليا”.

وأشار ماسّولو الى أن ما سلف ذكره، يأتي “بسبب مصالح واضحة، ترتبط بطرابلس بشكل رئيسي، والتي غالبًا ما يتم التغاضي عنها”، وكذلك “برقة، من حيث التوازنات الإستراتيجية والطاقية الجديدة في منطقة المتوسط، وفزان من ناحية حركة الناس من الجنوب والمستوطنات الجهادية الخطيرة”، لذلك “حان الوقت لنلعب الأوراق المتبقية لدينا بواقعية وشمولية”.

وقال مدير معهد (ISPI) إن “الأمر يتعلق بمسألة إعداد أنفسنا لأي احتمال، تقليل ضرر حالة الجمود الراهنة ومحاولة تسخير أنفسنا لإعادة إطلاق مستقبلي للحوار السياسي بين الأحزاب الليبية التي تتسم بالحذر”.

وأوضح رئيس (فينكانتييري) أنه “تحقيقا لهذه الغاية أيضًا، إذا كان لا يزال من الممكن إنقاذ شيء من مؤتمر برلين، علينا مواصلة وتعزيز سلسلة من مبادرات الدبلوماسية الثنائية، نحو تركيا، لدعم مواقعنا غرب البلاد، حيث تعد (إيني) أول منتج ومورد للطاقة”.

وأردف ماسّولو “كذلك المبادرات تجاه روسيا ومصر، لكي لا نخسر مكانتنا شرق برقة”، وأخيرًا “نحو برلين وباريس، هذه الأخيرة التي ضعفت بسبب ميلها الشديد للجنرال حفتر”، وكذلك “نحو واشنطن، حتى لا نترك التدخل المحتمل في ليبيا بأيدي الآخرين فقط”.

ونوه الدبلوماسي الإيطالي السابق بأنه “يمكننا أن نقترح بناء نمط جديد متعدد الأطراف، أقل تزاحماً وأكثر براغماتية، يعيد اللاعبين الأوروبيين والأمريكيين إلى الساحة، وقبل كل شيء يسمح لنا بعدم استبعاد أنفسنا عن أي تطور محتمل في المستقبل”. واختتم بالقول “باختصار، جمود أو لا جمود، ليس هذا وقت وقوفنا متفرجين”.