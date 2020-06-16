البعثة الاممية في ليبيا: قلق ازاء اعتقال وسوء معاملة مصريين في ترهونة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما– أعربت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء عن “القلق إزاء اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة، فيما قد يعد انتهاك لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة”.

ورحبت البعثة، في مذكرة، “بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بهذا الخصوص” ، حاثت السلطات المحلية في طرابلس على “إجراء تحقيق فوري، والكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص ومكان وجودهم، وضمان معاملتهم وفقاً للمعايير الدولية”.