سيناتور إيطالي: ديماغوجية الحكومة إزاء الهجرة تخلق آثاراً سلبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سيناتور إيطالي معارض، إن “الديماغوجية في التعامل مع ملف الهجرة لحكومة (جوزيبي) كونتي، مع التدابير غير المنطقية المُطالَب بها من خلال مشاهد تمثيلية حقيقية من قبل وزير (السياسات الزراعية تيريزا) بيلانوفا أصبحت تنتج آثارها السلبية”.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ من حزب (فورتسا إيتاليا) ماوريتسيو غاسبارّي، في تصريحات الثلاثاء، أن “هناك دعوات الآن إلى لإلغاء قانون بوسّي ـ فيني (الخاص بتنظيم شؤون الهجرة)”، وكذلك “تطبيع أوسع لأوضاع المهاجرين”، فضلا “سياسة انفتاح عشوائية على جميع أنواع المهاجرين السريين”.

وأشار غاسباري الى أن “هذه هي طريق العنصرية، استغلال المهاجرين في العمل الزراعي وارتكاب المجازر”، لأنه “كلما انطلق مزيداً من الناس، مات المزيد، ووصل أناس أكثر في ظروف محفوفة بالمخاطر، وكلما فتح مسار الاستغلال، لنقرأ عنه أخبارًا مزعجة ومدمرة كل يوم”.

وذكر السيناتور اليميني أن “العنصريين الحقيقيين هم أولئك الذين يرغبون بجلب جميع المهاجرين إلى إيطاليا، يدعمهم من يقومون بإضرابات عن الطعام وسيناريوهات مختلفة، سواء أكانوا إيطاليين أم أجانب، ويغذون حملات يجب اعادتها الى المرسل”.

ودعا غاسباري الى “غلق الموانئ، تبنّي الحزم، طرد الجميع المهاجرين السريين، ومكافحة العنصرية واستغلال المستأجرين في مجال العمل الزراعي الذي لا يزال مستمرا في أريافنا”. وخلص إلى القول إن “قطاع الزراعة تلزمه عقود العمل الموسمية والممرات الأوروبية، وهذه هي بالضبط التدابير التي نقضتها الحكومة”.