السفير التركي السابق لدى ايطاليا: لا تحالف بل تعاون بين أنقرة وروما في الشأن الليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما– رأى عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، السفير السابق لدى إيطاليا، أيدين عدنان سيزجين “إن العلاقة بين روما وانقرة في ليبيا ليست تحالفا، بل هي تعاون”، على حد وصفه.

وقال في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء الثلاثاء عشية زيارة وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو الى تركيا، “بالتأكيد إيطاليا وتركيا متحالفان في طبيعتهما، لكنهما تتعاونان في ليبيا”

واشار النائب التركي الى أنه “من الصعب إلى حد ما إجراء تحليل للوضع في ليبيا لأنه لم يستقر على شيء محدد”، الا أنه أعرب عن اعتقاده بأن ليبيا تعيش لحظة “حاسمة”. وقال “من الطبيعي أنه تتشاور حكومتا ايطاليا وليبيا في هذه اللحظة الحاسمة”، واللتان تتبعان “نهجا متوازيا إلى حد ما” حيال الازمة الليبية. وقال أنقرة وروما “تدعمان حكومة السراج”، الا أن ايطاليا ليست منخرطة في دعمها غسكريا، كما أنها “تجري أيضًا محادثات مع الطرف الآخر”.