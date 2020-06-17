السراج يبحث مع وزيري خارجية ومالية تركيا “تنمية التعاون ومذكرة التفاهم العسكري”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية ان رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج استقبل صباح اليوم الأربعاء في طرابلس، وفدا تركيا رفيع المستوى يضم كل من وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ووزير الخزينة والمالية برات البيراق، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، وعددا من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية.

ووفق مذكرة صدرت عن السلطات في طرابلس، “تناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الدولية لحل الازمة الراهنة، كما بحث عدد من ملفات التعاون في مجالات متعددة في إطار روابط الأخوة والصداقة الوثيقة بين البلدين”.

من ناحية أخرى، جرى خلال الاجتماع “متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة بين البلدين في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خاصة فيما يتعلق بالتعاون في بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، إضافة إلى المستجدات بشأن مذكرة التفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية”.

كما تطرق الاجتماع-حسب المذكرة- “لموضوع عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، إضافة لآليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط، كما تم توضيح المقاربة التي تعتمدها ليبيا لتطوير مفهوم التنمية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

وحضر الاجتماع عن الجانب الليبي كل من وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ووزير المالية فرج امطاري، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.