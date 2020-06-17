السراج يبحث مع وزيري خارجية ومالية تركيا “تنمية التعاون ومذكرة التفاهم العسكري”

روما- أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية ان رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج استقبل صباح اليوم الأربعاء في طرابلس، وفدا تركيا رفيع المستوى يضم كل من وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ووزير الخزينة والمالية برات البيراق، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، وعددا من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية.
ووفق مذكرة صدرت عن السلطات في طرابلس، “تناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الدولية لحل الازمة الراهنة، كما بحث عدد من ملفات التعاون في مجالات متعددة في إطار روابط الأخوة والصداقة الوثيقة بين البلدين”.
من ناحية أخرى، جرى خلال الاجتماع “متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة بين البلدين في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خاصة فيما يتعلق بالتعاون في بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، إضافة إلى المستجدات بشأن مذكرة التفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية”.
كما تطرق الاجتماع-حسب المذكرة- “لموضوع عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، إضافة لآليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط، كما تم توضيح المقاربة التي تعتمدها ليبيا لتطوير مفهوم التنمية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وحضر الاجتماع عن الجانب الليبي كل من وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ووزير المالية فرج امطاري، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.