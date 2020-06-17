عالم أحياء إيطالي: الفيروس لم يختف فحذراً من التصريحات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال عالم أحيائي إيطالي إن فيروس كورونا لم يختفِ بعد، لذلك فحذراً من إطلاق التصريحات المطمئنة.

وكتب أستاذ جامعة تيمبل فيلادلفيا (الولايات المتحدة)، إنريكو بوتشي على (فيسبوك)، الأربعاء: “لم أكن أعتقد أنه كان ضروريًا، لكن من الواضح أنني كنت مخطئًا، فيلزم الدفاع عن عمل أولئك الذين يتابعون المعطيات ويلتزمون الحكمة في تفسيراتهم ولا يطلقون بيانات تستند إلى يقين مبني على التفاؤل”.

وتابع “لقد أصبح هذا الدفاع ضروريًا لأن رواية أن الفيروس قد انتهى، اندمجت بالأقاويل التي تدعي أن الأمر كان محض ضجة مفبركة”، وكما “هي الحال في أكثر ردود الفعل كلاسيكية بعد أزمة ما”.

وأشار بوتشي الى أنه “يجب التأكيد على أن الفيروس لم يختف على الإطلاق، ولا حتى في إيطاليا، وبالتالي هناك حاجة للأمن قومياً ومواصلة وتعزيز الرقابة، بطرق تنتقل بين التحليل المصلي إلى تتبع اتصالات من تظهر عليهم نتائج إيجابية لإختبار مسحة الحلق، مرورا بالرقابة استنادا للعينات”.

وذكّر العالم الإحيائي بأن “حصافة الباحثين تُستمد من التطبيق الصارم للمنهج العلمي، ولا ترتبط بموقف شخصي”، لكن “لاستخدام الأدوات المعرفية المتوفرة بشكل صحيح، حتى اليوم وعلى ضوء إعلانات عن نتائج ممتازة تم التوصل إليها بمضادات الالتهابات لعلاج المرضى الذين يحتاجون إلى الأوكسجين، يمكنني أن أكون سعيدًا كإنسان”، واختتم بالقول “كما كنت كذلك عند الإعلان عن نتائج لقاح شركة (موديرينا) أو عقار ريمديسيفير”.

هذا يتم حاليا اختبار فعالية ريمديسيفير لامضاد للفيروسات، كعلاج لوباء كوفيد 19، وقد نال تصريح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للعلاج في حالات الطوارئ لأولئك الذين أدخلوا الى المستشفى لمعاناتهم من أعراض شديدة.