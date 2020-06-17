الجيش الإسرائيلي: إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى غزة بحرا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال الجيش الإسرائيلي إنه أحبط قبل عدة أسابيع محاولة تهريب أسلحة إلى قطاع غزة من المنطقة البحرية شمال سيناء.

وأشار الجيش في بيان أرسل نسخة منه لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الأربعاء، إلى انه تم احباط المحاولة في عملية استخبارية وعملياتية مشتركة لقوات سلاح البحرية وجهاز الأمن العام (الشاباك) بالتعاون مع هيئة الاستخبارات الإسرائيلية.

وقال “في أعقاب نشاطات الشاباك تم رصد المتورطين بعملية التهريب ونتيجة لتعاون بين أجهزة الأمن المختلفة تمكنت القوات من رصد القارب المشتبه بالتهريب حيث رصدت منظومة السيطرة البحرية القارب المشتبه في التهريب، ووجهت نحوها محاربي سلاح البحرية. بعد المطاردة، تم توقيف القارب، ونقل الناشطيْن اللّذين تواجدا على متنه لتحقيقات الشاباك”.

وأضاف “تبيّن من التحقيق مع الناشطيْن أنّ الأسلحة كانت مُعدّة لاستخدام منظمة (حماس)، وإضافةً لذلك، خلال التحقيق تم كشف تفاصيل حول عمليات تهريب الحركة في المجال البحري، وحول مهرّبين، ومعدّات متعلقة بـ(حماس). أحد الناشطين الإرهابيين اللذين تم القبض عليهما يدعى محمود بكر، مهرّب كبير يعمل مع المنظمات في قطاع غزة، واعتقاله يشكّل إنجازًا عملياتيًا هامًّا. وفي تاريخ 4 حزيران/يونيو الجاري، تم تقديم لائحة اتهام ضده للمحكمة المركزية في بئر السبع”.

وتابع الجيش الإسرائيلي، “إن عملية الإحباط هذه تضاف الى سلسة أعمال إحباط تهدف لشويش خطة تعاظم (حماس) العسكرية في قطاع غزة، وللمساس بقدراتها العسكرية”.