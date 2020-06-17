سيناتور إيطالي: انقاذ سي ووتش للمهاجرين مسألة لا تخص بلادنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سيناتور إيطالي معارض، تعليقا على إنقاذ منظمة (سي ووتش) الألمانية مائة مهاجر في المياه الليبية، بأنه “أمر جيد جداً”، لكن “هذه مسألة لا تخص إيطاليا بأي شكل من الأشكال”.

وأضاف نائب رئيس مجلس الشيوخ، روبرتو كالديرولي (من حزب الرابطة)، أن “سفينة أجنبية تدخلّت بعملية في مياه أجنبية؛ هذه نهاية القصة”، لذا “فإن على (سي ووتش) ألا تتوجه نحو الساحل الإيطالي عندما تكون عمليات إنزال المهاجرين أقرب في مالطا أو تونس”.

وأردف كالديرولي: “كفانا خداعاً من قبل المنظمات غير الحكومية الأجنبية ودولها، المتواطئة في عمليات تهريبها المخجلة للبشر عبر البحر المتوسط​”. واختتم بالقول “فليذهبون إلى مالطا وتونس وإسبانيا، لكن عليهم ألا يأتون إلى إيطاليا”.