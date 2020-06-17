سانت ايجيديو: صلاة على نية المهاجرين في روما مساء غد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – تقيم جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية صلاة على نية المهاجرين، في كاتدرائية القديسة مريم بحي تراستيفيري التاريخي في روما، مساء غد.

وقالت سانت ايجيديو في بيان الأربعاء، إنه “لمناسبة اليوم العالمي للاجئ الموافق في 20 حزيران/يونيو، ندعو الجميع للمشاركة في سهرة صلاة: “الموت أملاً”، التي تقام بالتعاون مع جمعيات أخرى تشارك باستقبال وإدماج الأشخاص الفارين من الحروب أو الظروف التي لا تطاق في بلدانهم”.

وذكرت من بين هذه الجهات: مركز (أستاللي) اليسوعي لخدمات الهجرة، فرع إيطاليا لمنظمة كاريتاس، مؤسسة (ميغرانتس) التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، اتحاد الكنائس الإنجيلية في إيطاليا، شبكة الراهبات السكالابريات الدولية للهجرة، اتحاد الجمعيات المسيحية للعمال الإيطاليين، جمعية البابا يوحنا 23 والجمعية الكومبونية لخدمات الهجرة واللجوء.

وأشارت سانت ايجيديو الى أنه “سيتم خلال الصلاة، استذكار 40900 شخصاً، فقدوا حياتهم منذ عام 1990 حتى اليوم، في عرض البحر الأبيض المتوسط ​​أو على طرق برية أخرى، خلال الهجرة إلى أوروبا”.

وأكدت الجمعية الكاثوليكية أنه “عدد مؤلم، ازداد سوءًا في الأشهر الأولى من عام 2020، عندما فقد 528 شخصًا، نصفهم من النساء والأطفال، حياتهم في محاولة للوصول إلى القارة العجوز، وبشكل خاص من ليبيا، عبر طريق وسط البحر المتوسط”، وذلك “على الرغم من حالة الطوارئ التي تسببها جائحة كوفيد 19”.