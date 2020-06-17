فيروس كورونا يسبب 43 حالة وفاة أخرى في إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن “43 شخصاً آخرين، فقدوا حياتهم في إيطاليا جرّاء الإصابة بفيروس كورونا”.

وذكر بيان للدفاع المدني الأربعاء، أن “عدد الضحايا منذ بداية حالة الطوارئ بلغ 34,448 إصابة”، بينما “تماثل للشفاء 179,455 مريضاً”، أي “بزيادة بمقدار 929 شخصاً”.

وأشارت نشرة الدفاع المدني، الى أن “عدد المصابين بعدوى كوفيد 19 بلغ إجمالا 237،828 حالة”، وهم “بزيادة بحاصل 329 إصابة جديدة مقارنة بيوم أمس”، ليكون “إجمالي عدد الإيجابيين حاليًا من حيث الإصابة بالفيروس 23,925 حالة”، أي “بانخفاض بمقدار 644 مصاباً”.

وأضاف البيان أن “من بين الحالات الإيجابية الحالية، هناك 163 شخصاً يخضعون للعناية المركزة، 14 فقط منذ أقل من 24 ساعة”، بينما “تم إدخال 3،113 شخصًا إلى المستشفى لظهور الأعراض عليهم، وهم أقل بمجموع 188 شخصاً”.

وخلص الدفاع المدني الى القول إنه، من ناحية أخرى “هناك 20,649 شخصًا، أي ما يعادل 86٪ من المصابين الحاليين، في الحجر المنزلي، دون أعراض أو بأعراض خفيفة”.