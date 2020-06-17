سيناتورة إيطالية تدعو لإعادة النظر ببيع أسلحة لمصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعت سيناتورة إيطالية حكومة بلادها الى إعادة النظر بعملية بيع أسلحة لمصر، على خلفية قضية مقتل الباحث الشاب، جوليو ريجيني.

وكان ريجيني قد تم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب بأطراف القاهرة في أوائل شهر شباط/فبراير من عام 2016.

وفي هذا السياق، أعربت عضو مجلس الشيوخ من تيار (أحرار ومتساوون) ورئيسة المجموعة المختلطة بالمجلس، لوريدانا دي بيتريس، عن “الاعتقاد بأن من الصواب إثارة مسألة الحقيقة والعدالة في محفل مجلس الشيوخ حول موت جوليو ريجيني”.

وأردفت “يجب أن نكون البلد الذي لا يضع أمامه مسألة الدفاع عن أحد مواطنيه وحسب”، بل “علينا أيضًا أن نتجنب أن يُقال في العالم إن إيطاليا وضعت المصالح الاقتصادية وبيع الأسلحة قبل الحقيقة والعدالة لأجل ريجيني”.

ودعت دي بيتريس “رئيس الوزراء (جوزيبي كونتي)، إلى التزام أكبر بالعدالة في قضية وفاة الباحث إيطالي”. واختتمت بالقول “أنا مقتنعة بأنه لن تكون هناك مجرد إمكانية إعادة التفكير ببيع الأسلحة فقط، بل طلب أقوى للحقيقة حول موت ريجيني، والحصول عليها من مصر”.

وكان الحزب الديمقراطي، شريك حركة خمس نجوم في الائتلاف الايطالي الحاكم، قد نفى على لسان امينه العام نيكولا تزينغاريتي، ربط صفقة بيع فرقاطتين حربيتين الى البحرية المصرية بـ”مقايضة فاحشة محتملة”، على حد وصفه، بين بيع الأسلحة وحقوق الإنسان.