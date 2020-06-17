برلماني إيطالي: التزام دفاعنا بالمهمات الخارجية مهم للسلام والأمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني إيطالي، إنه “بدأنا اليوم في لجنتي الخارجية والدفاع بمناقشة مداولات مجلس الوزراء حول مشاركة إيطاليا في بعثات دولية أخرى لعام 2020، التي اعتمدت في الـ21 من أيار/مايو المنصرم”.

وأكد عضو مجلس النواب من حركة خمس نجوم لويجي يوفينو، متحدثاً عن بند لجنة الدفاع “إن التقرير التحليلي الذي عرضناه على اللجان، أمر أساسي للوقف عند وضع البعثات وتدخلات التعاون الإنمائي الجارية ولأجل تصويت البرلمان حول التمديد الذي طرحته الحكومة”.

وأردف “أنا مقتنع بأن جنودنا يمثلون إرثًا لا يقدر بثمن لضمان السلام والأمن والاستقرار في أصعب السيناريوهات العالمية”، وأنه “من هذا المنظور نقترب من دراسة هذا التقرير”. وسلط الضوء على أنه “كما أكد وزير الخارجية لويجي دي مايو، فإن الالتزام الإيطالي استراتيجي للأغراض الدبلوماسية في العلاقات مع الدول التي تعمل على الساحات نفسها، التي تتواجد فيها الوحدات الإيطالية”.

وأشار البرلماني الى أن هذا الأمر “يمثل قبل كل شيء، ضمانًا أساسيًا من وجهة النظر الجيوسياسية للحفاظ على أرث يضمن الاستقرار لبلدنا”، كما استشهد بكلمات “وزير الدفاع غويريني، الذي سلط الضوء مؤخرًا على روح التضحية والاحتراف والشجاعة التي أظهرها أبناءنا وبناتنا الذين يحملون الزي العسكري، بعيدًا عن عائلاتهم، حتى في مرحلة الأزمة الصعبة التي مررنا بها”.

وخلص يوفينو الى القول إنه “في الأشهر الأخيرة على سبيل المثال، تحدثنا عن مساهمتنا بحوالي 500 جندي، في مهمة إيريني التي تقودها إيطاليا والتي ستسمح لنا بالمراقبة على مستوى أوروبي للامتثال لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا”، وذلك “من أجل تسهيل تهدئة هذا البلد ومنطقة المتوسط ​​بأكملها”.