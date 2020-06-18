بلجيكا: ارتفاع طفيف بإصابات فيروس كورنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – سجل المركز الوطني لإدارة الأزمات في بلجيكا ارتفاعاً طفيفاً في الإصابات الجديدة بوباء كوفيد-19، حيث وصل العدد اليوم إلى 104 مقابل 89 حالة تم الإعلان عنها يوم أمس.

وأشار المركز في تقريره اليومي، الى أن 19 مصاباً من بين هؤلاء قد تم قبوله في المستشفى للعلاج، ما يرفع عدد الأشخاص الذين لا زالوا يعالجون فيها إلى 344 مصاباً.

بالمقابل لاحظ المركز استمرار انخفاض أعداد مرضى كوفيد 19 المتواجدين في وحدات العناية المركزة، إذ لم يتبق منهم إلا 60 مريضاً بعد أن غادر سبعة مرضى هذه الوحدات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

أما عدد الوفيات، فقد سجل انخفاضاً طفيفاً، إذ تم إحصاء 10 وفيات اليوم مقابل 13 يوم أمس بسبب تداعيات الوباء.

هذا ويبلغ عدد ضحايا كوفيد 19 الإجمالي 9683 شخصاً من مختلف الشرائح العمرية.

في هذا السياق، عزت منظمة الصحة العالمية ارتفاع أعداد الإصابات في بعض البلدان مثل فرنسا وبلجيكا وغيرها إلى إعادة افتتاح المدارس.