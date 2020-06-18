دي مايو في رسالة لنظيره المصري: نأمل تعاونا قضائيا حقيقيا بقضية ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو أن “عدم وجود ردود من السلطات القضائية المصرية على طلبات المدعي العام الإيطالي تقف عقبة خطيرة أمام الوصول إلى الحقيقة بشأن وفاة جوليو ريجيني” في أطراف القاهرة أوائل عام 2016

وأعرب دي مايو، في رسالة الى نظيره المصري سامح شكري عن “الامل بأن يتم أخيرا إقامة تعاون حقيقي بين السلطتين القضائيتين”، مشيرا في هذا الصدد الى اجتماع عبر تقنية الفيديو “في الايام المقبلة” بين المدعي العام الايطالي الجديد ونظيره المصري.

ونوه دي مايو في الرسالة، التي نشرتها صحف ايطالية مرفقة نسختها المصورة، بأن إيطاليا “لم تتوقف قط عن الطلب من مصر، على جميع المستويات، ضمان تقديم المسؤولين عن وفاة الباحث إلى العدالة”.

وراى رئيس الدبلوماسية الايطالية أنه “كي تعود العلاقات الثنائية بين بلدينا، إلى مستويات الصداقة العظيمة التي ميزتها دائمًا، لا يمكن أن تتغاضى عن تحقيق العدالة في هذه القصة المأساوية، كما أكد ذلك رئيس الوزراء كونتي في السابع من شهر 7 حزيران/يونيو الجاري خلال محادثة هاتفية مع الرئيس السيسي”

وأعتبر دي مايو “إن استئناف التعاون على أعلى مستوى بين المدعين العامين هو علامة مشجعة بالنسبة لنا”، مشيرا في هذا السياق الى أن الحصول من السلطات القضائية المصرية على الموطن القانوني للاشخاص “الخمسة الذين يحقق بشأنهم المدعي العام في روما يمكن أن يمثل خطوة مهمة إلى الأمام بالمعنى الذي تأمله بقوة إيطاليا “.